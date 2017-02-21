Для трассы «Таврида» будут изъяты 1404 земельных участка

Около 1,4 тысяч земельных участков будут изъяты для возведения трассы «Таврида». Такое принятое решение полностью предусмотрено государственной целевой программой. Процедура изъятия будет осуществляться по итогам рыночной оценки объектов в соответствии с действующим законом. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Павел Королёв.
Документация по планировке территорий и объектов окончательно утверждена, и по итогу назван перечень участков, необходимых для возведения будущей трассы «Таврида». В общем в Крыму предстоит изъять 1404 земельных участка. Некоторые из земель принадлежат государству, но большая их часть находится в муниципальной собственности.
Работа по изъятию земельных участков из частной собственности предстоит сложная. Она будет проводиться в строгом соответствии с республиканскими и федеральными законами об имущественных и земельных отношениях в Республике Крым.
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В частности в Керчи правительством Крыма было утверждено изъятие для государственных нужд 25 частных земельных участков и 4 нежилых зданий. Напомним, что все изъятия земель и объектов недвижимости, расположенных на них предусмотрены федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». На территории изъятых у керчан земельных участков в будущем будут проходить автомобильные дороги и автоподходы к Керченскому мосту.