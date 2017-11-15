Для учеников гимназии им. Короленко построят новую школу

Историческая гимназия №2 им. Короленко в Керчи больше не будет существовать, как образовательное городское учреждение. Эту информацию подтвердил сегодня заместитель Министра экономического развития РФ Сергей НАЗАРОВ.

По его словам, изначально гимназия была в программе, как образовательный объект: «Тогда было понимание, что ее необходимо реконструировать. Но этого не случилось, поскольку тот проект, который был подготовлен, не прошёл экспертизу. А как объект культурного наследия по нормативам, здание не может вместить в себя 600 человек. Соответственно, было принято решение, что целесообразнее и дешевле построить новую школу».

Керченские власти уже определили для неё место, сейчас занимаются проектированием, после чего будет решаться вопрос финансирования и, непосредственно, строительства новой школы.

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Поскольку объект невозможно восстановить как школу, но возможно, как исторический объект – предлагалось разместить там музей. По словам Сергея НАЗАРОВА, скорее всего так и будет.

Ранее, мы писали о том, что гимназия не попала в ФЦП и её перепрофилирование не планируется.



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