Для волонтеров Керчи провели семинар-тренинг

В Керчи, 3 и 4 апреля 2017 года, под руководством ГБОУ ДПО РК «Крымский центр развития профессионального образования» на базе ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» состоялся региональный семинар-тренинг для студенческих волонтерских отрядов образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Крым «Социальное кураторство».

Основная цель программы: создание условий для формирования активности молодежи в вопросах социального сопровождения своих сверстников в образовательном пространстве и за его пределами, совершенствование условий для социализации молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Председатель правления Крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов«РОСТ» Светлана Александровна Сахарова открыла Семинар-тренинг и провела со студентами обзор-презентацию «Этические нормы общения с людьми с инвалидностью», тренинг «Определение барьеров внешней среды» и тренинг личностного роста «Я-«гуманоид»-эмпатия».

Методист ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» Шарифулина Татьяна Дмитриевна провела тренинг личностного роста «Вижу цель, не вижу преград».

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Студенты ОУ СПО также встретились с председателем КРО «Всероссийского общества глухих» Евгением Викторовичем Афониным, который провел практикум «Особенности взаимодействия, общения и сопровождения людей с нарушениями слуха» и активистами Общественной организации инвалидов г. Керчи Колпаковым Олегом и Гадлевскими Оксаной и Андреем, которые представили студентам практикум

«Особенности взаимодействия, общения и сопровождения людей с инвалидностью при заболевании опорно-двигательного аппарата».

По итогам встреч студентами были разработаны командные проекты для реализации в Республике Крым с учетом критериев программы «Доступная среда» с вручением сертификатов участников.

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