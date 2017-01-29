18 декабря 2016 года и 15 января 2017 в абонентском отделе центральной библиотеки имени Белинского состоялись два творческих вечера, посвящённые празднованиям Дней рождения великих музыкантов, повлиявших на мировую музыку и культуру.

18 декабря фанаты «The Rolling Stones» отправздновали День рождения гитариста и автора всех песен группы Кита Ричардса, а 15 января состоялся тематический концерт, посвященный лидеру группы «Captain Beefheart & His Magic Band» Капитану Бифхарту. На этих двух мероприятиях организатор вечеров керчанин Дмитрий Буток рассказывал про вышеуказанных авторов, а также исполнял их песни.

21 и 25 января 2017 года в библиотеке состоялись два концерта, на которых Дмитрий Буток исполнял свои авторские песни. Посетители концертов отмечают душевную и живую атмосферу мероприятия. В середине концерта, проходившего 21 января, во время исполнения одной из песен было предложено поучавствовать всем желающим, и все зрители весёлым хором подпевали припев. А после окончания программы по просьбам зрителей песня «Весенний вальс» была исполнена на бис.

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На вечерах песни исполняются под аккомпанемент классической гитары. Музыкальные стили в песнях Дмитрия самые разные – от жаркого рок-н-ролла, до бардовской песни. Дмитрий обозначает стиль своих песен как русский психоделический рок. Среди его песен есть и романтические баллады, и песни о героизме, и о Боге, и трагические или забавные истории. Во всех песнях Дмитрия прослеживается мысль о том, что жизнь – это удивительное чудо, и что нужно ценить каждое мгновение.

Почти все песни являются автобиографическими за редкими исключениями. Все песни, как утверждает сам автор, прежде всего посвящены неравнодушным людям. Эти песни будет интересно услышать тем, кто ценит поэзию, мелодичность и народное направление авторской песни.

Ближайший авторский концерт Дмитрия состоится во вторник 31 января 2017 года в 15:00. В скором времени ожидаются и другие творческие музыкальные вечера. Следите за анонсами!

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