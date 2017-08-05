Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на ведущие в Керчь дороги

В Крым с рабочим визитом приехал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Премьер-министр подписал поручение по расходам бюджета на 2018 год и на период 2019-2020 годов по Республике Крым и Севастополю.

По словам Дмитрия Медведева, финансирование территориальных государственных программ в Крыму основывается на реализации определенных строительных проектов. Об этом сообщают РИА Новости Крым.

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Так, одной из важнейших статей расходов является строительство автодороги и автомобильного подхода к Керчи, к транспортному переходу через Керченский пролив, на которое будет выделено 780 млн рублей.

Кроме того, премьер-министр рассказал о том, что планируется процесс реконструкции дороги Керчь— Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. На эти нужды в бюджете предусмотрено 14,36 млрд рублей.

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