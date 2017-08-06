Дмитрий Рогозин про строительство ледокола «Лидер»: Керчь могла бы потянуть эту работу

Крым посетил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев. С ним в регион приехал и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин. В ходе рабочего визита состоялось выездное совещание на на судостроительном заводе «Море» в Феодосии. Темой общения стало развитие промышленности в Крыму.

Так, Дмитрий Рогозин сообщил о пополнении портфеля заказов на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

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«Производственные мощности керченского завода «Залив» позволяют строить крупнотоннажные суда, в том числе ледового класса. Предприятие имеет портфель заказов на строительство 9 кораблей различного класса. Также осуществляется строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 мегаватта по заказу Минтранса России», – рассказал зампредседателя Правительства РФ.

Кроме того, чиновник сообщил и о вероятности получения заводом «Залив» корпуса ледокола «Лидер». По словам Рогозина, керченское предприятие «могло бы потянуть работу при определенной поддержке».

Напомним, что руководство завода также рассчитывает на получение данного заказа.

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