До 2019 года на картах Google Керченский мост появится только в случае стихийного бедствия

Сервис поисковой системы Yandex «Яндекс карты» и географический онлайновый сервис Wikimapia уже включили объект «Керченский мост» в свои карты. Журналисты KerchINFO.com попытались разобраться, почему же крупнейший строительный объект и «стройка века» всей России не обозначена на картах Google.

Наша редакция обратилась с вопросом: «Почему на гугл картах нет керченского моста?» на справочный форум раздела «Карты Google».

Ведущий участник форума Сергей Судаковский ответил следующее: «Google закупает снимки Земли у специализированных компаний-поставщиков. Закупка, обработка и публикация снимков — рутинный процесс, которым занимается специальная команда в Google. Иногда делаются внеочередные, срочные обновления, например, в случае масштабных стихийных бедствий. Это помогает спасателям ориентироваться в районах, пострадавших от цунами или землетрясений. К счастью, Керченский мост — не место стихийного бедствия. Поэтому американская компания Google не делает для этого участка поверхности каких-либо специальных исключений. В отличие от российского картографического сервиса, для которого этот участок — приоритет № 1».

Читайте: Керченский завод «Залив» будет работать на Керченский мост

Кроме этого, по информации журналистов KerchINFO.com, Google не размещает на Картах объекты незавершенного строительства, чтобы не вводить в заблуждение пользователей своего сервиса. Как только какие-либо объекты инфраструктуры будут готовы к вводу в эксплуатацию (но не ранее, чем за 2 недели до открытия), эти объекты могут быть опубликовать на Картах и доступны всем пользователям сети интернет.

Однако, есть примеры, которые доказывают, что компания Google намеренно искажает (не предоставляет) информацию пользователям лишь по одной ей известной причине. Так, самый наглядный пример — космодром «Восточный», о существовании которого картографы Гугл не знают до сих пор.

Google не размещает на картах объекты незавершенного строительства, чтобы не вводить в заблуждение пользователей своего сервиса

Отметим, что 30 июля прошлого года стало известно о том, что Google обновил свои спутниковые карты и со стороны Таманского полуострова стало возможным увидеть объекты Керченского моста: вахтовый городок рабочих, транспортные подходы и саму площадку, где ведутся работы. С того времени прошло уже более полугода, но на спутниковых картах Google строительные работы со стороны Керчи и в акватории Керченского пролива до сих пор не отражены.

Надеемся, что вскоре одна из глобальных поисковых систем, которой является Google, включит Керченский мост в приоритет обновления на географических картах, и все желающие смогут отслеживать в онлайн режиме масштабы возведения мощнейшей стройки России.

Смотрите: Керченский мост со смотровой площадки 2 марта

Благо, цунами и другие стихийные бедствия, из-за которых нужна кропотливая работа американских специалистов, происходят на планете Земля не так часто!

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





