До конца января разработают проект коммуникаций на автоподходах к Крымскому мосту

Министерство транспорта объявило электронный аукцион на разработку рабочей документации по организации кабельной и дождевой канализаций, переходно-скоростных-полос, а также ливнёвок на автоподходах к Крымскому мосту. Соответствующий документ размещён на официальном портале Госзакупок.

Согласно документам, работы должны проводиться «от ПК0+00,00 до путепровода в составе транспортной развязки на примыкании к автомобильной дороге 35А-001 «Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь»».

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Как следует из проектно-технической документации, в частности,

«кабельная канализация предназначена для защиты прокладываемых в ней кабелей от механических повреждений, для возможности свободного доступа к кабельной сети без вскрытия дорожного полотна и связанных с этим земляных работ, для проверки состояния, ремонта и при необходимости дополнительной укладки кабелей в процессе эксплуатации».

Кроме это проектной документацией предусматривается устройство 4 переходно-скоростных полос шириной 3,75 м.

Начальная (максимальная) стоимость контракта – 156 674 390 рублей. Сроки завершения разработки проекта- 31 января 2018 года.

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