Долги по-керченски: как вернуть заработанное

Порядка 3,2 миллиона рублей задолженности по зарплате выплатило «КП Аршинцево» своим сотрудникам. Это стало возможным только после того, как в дело вмешалась прокуратура.

Сто пятьдесят восемь сотрудников «КП Аршинцево» не получили зарплату за январь текущего года, – передает пресс-служба прокуратуры Крыма. Чтобы помочь сотрудникам предприятия вернуть свои заработанные деньги, прокурор города внес представление (акт прокурорского надзора, призванный устранить нарушения закона, – прим. ред.) в адрес директора коммунального предприятия.

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В ведомстве отметила, что после выдачи представления, заработную плату выдали полностью. Кроме того, директора «КП Аршинцево» оштрафовали на 15 тысяч рублей.



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