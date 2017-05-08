Долгий путь к возрождению: в Керчи прошёл традиционный ежегодный крестный ход

В Крыму существует древняя традиция ежегодного крестного хода, начало которой было положено в конце 1770-х годов. Он совершается 23 апреля / 6 мая в день Георгия Победоносца от центрального керченского храма к месту явления святого на горе в посёлке Войково (Катерлез). На этой возвышенности издревле существовал православный монастырь, который трижды разрушался.

Первый раз в сложный период присоединения Крыма к России, который растянулся с 1771 года, когда были заняты Керчь и Еникале, до 1783 года, с упразднением Крымского ханства. В этот период христианское, преимущественно греческое, население подвергалось со стороны мусульман сильным гонениям в качестве мести за симпатии к усиливающейся России. Итогом стало вынужденное переселение всех православных жителей в район нынешнего Мариуполя (с греческого — город святой Марии). Там при поддержке русского правительства возникли Ялта, Гурзуф, Мангуш, Кизилташ, Керменчик, Янисоль, Старый Крым и многие другие поселенния, в которых отчётливо читаются названия родных для изгнанников таврических мест жительства. Естественно, что христианские святыни в Крыму в этот период погибали, порой практически бесследно. Так и в Керчи от монастыря, а также огромной греческой церкви святого Иоанна в трёх километрах к северо-востоку от Еникале, через несколько десятков лет оставались лишь скудные признаки прежнего существования.

Русское и греческое православное население, заново населявшее Керчь после присоединения к России, стало совершать ежегодно крестный ход к месту утраченной святыни. Согласно сохранившимся свидетельствам, традиция установилась благодаря явлению святого Георгия Победоносца на месте погибшего монастыря. Благодаря этому и вниманию архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического, много потрудившегося над возрождением из праха христианских святынь Крыма, в 1852 году на этой горе была заложена и к следующему году выстроена церковь в честь святого Георгия с келиями при ней. Тщетно было это старание православных людей, так как уже во время Крымской войны турецкие войска разорили зарождающуюся обитель, храм превратили в конюшню, а перед уходом — сожгли дотла.

Фотография монастырского храма во время крестного хода, начало ХХ векаИ снова усердием христианского населения Керчи монастырь после освобождения города от оккупации начал тяжёлый путь к возрождению. Год за годом хозяйство монастыря ширилось, а церкви и часовни благоукрашались. В начале ХХ века, это уже была устоявшаяся женская обитель с монахинями, десятками послушниц, приходскими школами и крупным подворьем в Керчи — Введенская церковь на Сенной площади (район современного рынка).

С гибелью православной империи, государство обратилось против основ жизни русского народа. Монастыри закрывались первыми, Катерлезский — сразу после установления советской власти в Керчи, в 1920 году, когда на полуострове развернулся Красный террор с десятками тысяч жертв. Несмотря на просьбы местных жителей оставить им хотя бы храм, всё имущество монастыря передали детскому дому, но уже в мае 1924 года закрыли и его, а здания разобрали на камень. До сих пор, смотря на старые фотографии, сложно представить, что на месте нынешнего природного холма прежде возвышался этот единственный в Восточном Крыму монастырь.

Новое восстановление обители началось в 1997 году и до сих пор она пребывает в крайне стеснённых условиях, располагаясь в перестроенном здании колхозных конюшен у подножия горы святого Георгия.

Как и в прошлые годы, крестный ход возглавил и прошёл тяжёлым 8-километровым путём под палящим майским солнцем престарелый митрополит Феодосийский и Керченский Платон. За ним следовала значительная часть православного духовенства города и верующие, отважившиеся преодолеть тот же путь.

Началось шествие под звон колоколов древневизантийского храма Иоанна Предтечи, который ныне, несмотря на свои скромные размеры, служит кафедральным собором всей Феодосийской епархии. Прежний просторный собор во имя Святой Троицы, свободно вмещавший 3 тысячи человек, был закрыт, разграблен и разрушен в советское время (от всего храмового комплекса осталось лишь бывшее здание причта по улице Курсантов 12).

Крестный ход прошёл по центральным улицам города с пасхальными песнопениями и возгласами: «Христос Воскресе!». Многие шествующие надели Георгиевские ленты — символы мужества русских воинов на протяжении веков, образцом доблести и верности для которых был великомученик Георгий Победоносец. У братской могилы в деревне Войково духовенство отслужило краткую заупокойную литию о всех, кто сложил головы за родину на поле брани во время Великой Отечественной войны.

У монастыря с хлебом-солью крестный ход встретила игуменья Феодосия и настоятель храма, который утром отслужил в домовой церкви монастыря праздничную Литургию.



Верующие поднялись на гору, где сохранилась часть камня, на котором более двух веков назад произошло явление святого. И там был отслужен водосвятный молебен. Насельницы монастыря роздали паломникам подкрепление в виде пирожка и компота. После небольшого отдыха в окружении живописной природы, верующие отправились автобусами домой.

Сто лет назад крестный ход лишь начинал широкое народное гуляние, которое и считалось главным городским праздником — по-современному, днём города. Более того, в Керчи он совмещался с татарским праздником Хыдырлез, который у многих кочевых и тюркских народов под влиянием христианства был связан с почитанием святого Георгия. Неудивительно поэтому, что и селение у Георгиевского монастыря носило название Катырлез.

Преподаватель истории и географии Керченской Александровской гимназии Хрисанф Хрисанфович Зенкевич оставил для нас весьма красочное описание этого праздника в свой книге «Керчь въ прошедшемъ и настоящемъ», изданной в 1894 году:

«Православное населеніе Керчи и ея окрестностей и вообще сосѣднихъ мѣстъ, празднуя намять святого Георгія, ещё наканунѣ праздника стекается въ описываемую пустынь цѣлыми толпами для присутствованія на торжественномъ всенощномъ бдѣніи, а утромъ 23 апрѣля отправляется туда крестнымъ ходомъ во главѣ съ духовенствомъ всѣхъ мѣстныхъ (городскихъ) церквей при пѣніи соединённыхъ церковныхъ хоровъ. Послѣ Божественной литургіи бываетъ водоосвященіе и молебенъ святому Георгію на скалистой горѣ. Гора эта не очень крута, а на сѣверо-востокъ даже отлога, съ вершины ея открывается и городъ съ нѣкоторыми предмѣстьями, и карантинъ, и рейдъ съ судами, живописно приближающимися къ Керченскому порту и удаляющимися отъ него…

Многолюденъ и разнообразень бываетъ въ день Св. Георгія Катерлезъ, принимая у себя посѣтителей разныхъ званій, состояній и національностей, стекающихся сюда со всѣхъ сторонъ въ несмѣтномъ количествѣ. Простолюдины, по окончаніи богослуженія, проводятъ время въ различныхъ увеселеніяхъ и остаются здѣсь цѣлый день, а иные и слѣдующіе два дня, если благопріятствуетъ погода. Къ этому дню здѣсь устраиваются временныя рестораціи, отпускающія несчётное количество порцій шашлыковь — любимаго мѣстнаго весенняго блюда, и палатки съ разными народными лакомствами и напитками. Между палатками въ прежніе годы выдавалась палатка городской думы, въ которой находила пріютъ и гостепріимство такъ называемая чистая публика.

Мѣстные татары, чтущіе святого Георгія, также празднуютъ 23 апрѣля и являются въ Катерлезъ въ своихъ оригинальныхъ національныхъ костюмахъ и предаются здѣсь разнымъ развлеченіямъ: скачкѣ на лошадяхъ, джигитовкѣ, пляскѣ подъ національную музыку и прочему. Скачки устраиваются на городскія средства, причёмъ городская управа ежегодно назначаетъ три приза для лошадей, отличившихся наибольшею быстротой бѣга; призы эти состоятъ обыкновенно изъ золотыхъ часовъ, серебрянныхь кубковъ, персидскихъ ковровъ, самоваровъ фраже и тому подобнаго. Устраиваются также призовыя состязанія и для учениковъ мѣстныхъ народныхъ школъ, состоящія въ бѣганіи взапуски въ мѣшкахъ, въ лазаніи на шесты и прочемъ».

Сегодня, когда государство весьма озабочено возрождением культуры и веры народов Крыма, власти практически не уделяют внимания православию и не предоставляют русскому населению помощи в возрождении его святынь, разрушенных в период жестоких и кровавых антирелигиозных гонений XX века. Хотелось бы надеяться, что один из древнейших действующих монастырей Крыма, Катерлезский Свято-Георгиевский, будет вновь поднят из руин, а праздник святого Георгия снова будет объединять всех жителей Керчи вне зависимости от веры и национальности.

Автор: Владимир ХОДАКОВСКИЙ

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