Долгожданная новинка! Автобусный тур СКАЗОЧНАЯ АДЫГЕЯ!

Дорогие друзья! Приглашаем! 23 марта в 5-дневный экскурсионный автобусный тур СКАЗОЧНАЯ АДЫГЕЯ!

АКЦИЯ! РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ!

При бронировании и 100% оплате тура до 8 марта — скидка 1000 руб./чел.!!!

Все подробности на сайте: http://turist-vem.ru/catalog/rossiya/tur/skazochnaya_adyigeya.html

!!! Комфортабельный автобус, гид, экскурсовод, проживание на турбазе! И, как всегда, веселая дружная кампания!

В программе:

— Хадожская теснина, завораживающая красота! Свято-Михайло-Афонский мон

астырь

— Купание в бассейне с теплой минеральной водой! Термальные источники!

— Азишская пещера и водопады Руфабго!

— Кавказский биосферный заповедник, веревочный парк.

— ВНИМАНИЕ! Долгожданный РАФТИНГ! Сплав по реке на надувных рафтах завершится пикником на берегу реки.

— Экскурсия на Майкопский пивоваренный завод! Минипивоварня крафтового пива «PaneshBeerHouse»

— Гуамское ущелье — прогулка на поезде вдоль сказочно красивого ущелья!

Идет активная запись, звоните по тел +79183983973

«Олимпийский Сочи»

5 дней/4 ночи от 8400 руб. (http://www.turist-vem.ru/zimnij-olimpijskij-sochi/)

АКЦИЯ! РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ!

При бронировании и 100% оплате тура до 8 марта — скидка 500 руб./чел.!!!

Олимпийский парк , невероятное зрелище танца светомузыкальных фонтанов, знаменитый Скайпарк AJ Hackett Sochi — единственный в России и крупнейший на планете парк экстремальных развлечений на высоте, самого длинного в мире пешеходного подвесного моста! Горнолыжный курорт Красная Поляна!

А кто решится подняться по канатной дороге на Розу Пик (2320 м)? Только тот, кто потом отправится за новой порцией адреналина в экстремальное путешествие на мощном «Урале» к водопадам!

А еще вас ждет дегустация душистого меда, чудесного вина, богатое застолье с замечательной концертной программой, где вы сможете наравне с артистами проявить свои таланты!

Выезд из Керчи 23 марта в 20-00 с автовокзала.

Приглашаем Вас провести выходные в Сочи, а раннее бронирование гарантирует выбор места в автобусе!

тел.+7(978) 712 05 52, +7(918) 398 39 73, +7(36561)222-65

В стоимость тура входит : размещение в комфортных номерах (2-3 мест. номера) ,питание по системе «шведский стол»; экскурсионное обслуживание, гид; транспортное обслуживание автобусом еврокласса; билеты на паром; страхование от несчастного случая.

Вы еще раздумываете?… Едем с нами в Сочи!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Турция

Вылет из Краснодара 5.05

Все включено!!!

7 ночей

SIDE YESILOZ HOTEL 4 * 22 378 руб. за двоих

ARES CITY HOTEL 3 * 23 256 руб за двоих

RHEME BEACH HOTEL 4 * 24 194 руб за двоих

LARISSA PHASELIS PRINCESS RESORT & SPA 5 * 28587 руб за двоих

SENZA THE INN RESORT & SPA 5 * 29 524 руб за двоих

HANE SUN 5 *32 863 руб за двоих

ТУНИС

Вылет из Краснодара 24.05

Bravo Hammamet 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 30499 руб. за одного человека

African Queen 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 31 450 руб. за одного человека

Magic Royal Kenz Thalasso & Spa 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 32 450 руб. за одного человека

ЧЕРНОГОРИЯ

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 30.05

MAZARAK APARTMENTS 3* 7 ночей, стоимость 23 500 руб за одного человека

BLUE PALACE BECICI 3* 7 ночей, стоимость 24 500 руб за одного человека

VUKICA HOUSE 3* 7 ночей, стоимость 25 000 руб за одного человека

Сделайте своим близким подарок!!! 23 февраля и 8 марта совсем близко!!!

Таиланд от 25 000 руб за одного человека

Вьетнам от 40 000 руб за одного человека

ОАЭ от 25 000 руб за одного человека

Доминикана от 60 000 руб за одного человека

Наш офис находится по адресу: г. Керчь, ул. Гайдара, 9, оф. 69

Тел.: (36561) 4-28-42, 2-22-65, +7978 094 2613

Наш сайт: http://www.turist-vem.ru

E—mail : turvem@mail.ru

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