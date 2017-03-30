Долгожданное новоселье для жителей Цементной Слободки

Глава Крыма Сергей Аксенов проинспектировал дома для переселенцев из зоны строительства Керченского моста. Он лично осмотрел подъезды, квартиры, пообщался с жильцами.

Домами довольно остались все: и руководство и сами переселенцы. Никаких нареканий на отделку или благоустройство не было.Сергей Аксенов отметил, что в начале строительства были заминки, однако благодаря слаженной работе дома наконец-то были достроены.

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Жильцы домов продолжают обживаться, расставлять мебель, создавать уют в новых квартирах.

Приятным сюрпризом стал подарок от руководства Крыма – каждой семье подарили по микроволновой печи.



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