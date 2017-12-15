Долгожданное открытие Молодежного парка

Официальное открытие Молодежного парка состоялось не смотря на дождь. Глава керченской Администрации провел экскурсию по обновленному парку. Керчане разных возрастов пришли на праздник.

Сегодня в Керчи состоялось торжественное открытие обновленного Молодежного парка. Невероятное преображение парка уже практически завершилось. Главные объекты отдыха и развлечений встречают своих гостей.

Даже дождливая погода не смогла испортить праздничное настроение керчан. Открытие Молодежного парка действительно долгожданное событие.

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На церемонии присутствовали Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН, глава горсовета Николай ГУСАКОВ, заместители главы администрации Евгений АДАМЕНКО и Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Также, со словами поздравления выступила министр ЖКХ Республики Крым Марина ГОРБАТЮК. Она, вместе с руководителями города перерезала красную ленточку, символизирующую официальное открытия парка.

«Керчь – один из первых городов Крыма, который укладывается в сроки выполнения поставленной задачи по благоустройству парков. И хотя этот парк называется «Молодежный» здесь будет комфортно людям всех возрастов», – отметила Марина Владимировна.

Почетными гостями на мероприятии стали 2 семейные пары – молодожены и бриллиантовые юбиляры. Новая семья образовалась буквально за час до начала праздника. Сегодня они услышали напутственные слова и добрые пожелания от семьи, которая бережет свой очаг вот уже 60 лет. Депутат Госдумы Ирина ЧЕРНЕКО вручила семьям сладкие сувениры.

После торжественной части Сергей Вадимович провел экскурсию по обновленному парку. Рассказал о том что еще предстоит сделать:

«Здесь мы еще установим кованую декоративную беседку. Осталось завершить некоторые работы по установки баскетбольной площадки», – отметил глава Администрации.

На новом футбольном поле прошел товарищеский матч. Первый удар по мячу сделала Министр РК Марина ГОРБАТЮК.

Самых маленьких керчан ждала развлекательная программа. Дети веселились с любимыми сказочными героями, играли на новой детской площадке, получили приятные подарки.

Все гости парка остались довольны праздником. Но самое главное – преображением парка до неузнаваемости. Керчане всех возрастов благодарят руководителей за положительные изменения в любимой зоне отдыха района Аршинцево.



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