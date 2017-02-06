Ремонтные работы на Горьковском мосту подходят к своему завершению. Рабочая бригада ООО «Строительное монтажное объединение «Ристон» проводит последние работы по реконструкции моста, рассказал редакции KerchINFO.com начальник ремонтного участка Олег Колочавин.

По состоянию на 6 февраля на Горьковском мосту продолжаются ремонтные работы. Небольшая часть моста огорожена, на ремонтируемом участке работает спецтехника, но это никак не мешает движению транспорта. В ходе реконструкции моста, ведутся работы не только по укреплению фундамента дорожного полотна, но также производятся противооползневые работы.

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«Работы уже находятся на стадии завершения, сейчас бригада работников готовится к заливке бетона в виде отмосток, также одновременно устанавливаются дренажные лотки для отвода ливнёвых вод», — прокомментировал журналистам KerchINFO.com начальник ремонтных работ на Горьковском мосту Олег Колочавин.

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