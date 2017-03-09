Дом для «заливчан» рискует превратиться в долгострой?

На стройплощадке будущего дома для сотрудников завода «Залив» непрерывно с утра и до самого вечера ведутся разноплановые работы. Несмотря на то, что строители приступили уже к устройству межквартирных и внутриквартирных перегородок, а в некоторых помещениях уже начаты облицовочные работы, дом до сих пор не подключён ни к каким инженерным коммуникациям. О проблемах, с которыми приходится сталкиваться строителям будущего дома для «заливчан», рассказал заместитель инженера Марат Хатамтаев.

Единственная сложность, которая стоит перед строительством, это подключение дома к сетевым коммуникациям: электричеству, газообеспечению, водоснабжению и канализации. Местные поставщики услуг не торопятся подводить к дому данные сети. Это создаёт угрозу для сдачи объекта в эксплуатацию в запланированный срок.

«Сегодня могу отметить одну большую проблему: это взаимодействие смежных служб, которые должны осуществить подключение нашего дома к электричеству («Крымэнерго»), газоснабжению ( «Крымгазсети»), водоснабжению и канализации («Водоконал»). Все необходимые технические условия нами получены, договора на техническое присоединение подписаны. Уже через 9 месяцев мы должны ввести наш дом в эксплуатацию, но на сегодняшний день данными организациями абсолютно не ведутся никакие работы, связанные с подключением нашего дома», — комментирует ситуацию Марат Хатамтаев.

Руководство стройки подчёркивает, что для первого строящегося дома был некий сетевой резерв, но при подключении второго дома, мощности и пропускной способности существующих в микрорайоне «Семь ветров» сетей не хватит, они просто не выдержат нагрузки. Их необходимо реконструировать, но желания взяться за это не проявляет ни одна организация.

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«Понятно, что внутриплощадочные сети внутри нашего микрорайона мы планируем выполнять за свой счёт, но думать, что за счёт завода «Залив» будут реконструированы внутригородские и внутриквартальные сети не стоит. Это было бы неправильно. Мы не планируем проводить данные работы за свой счёт. Так как мы строим жильё для работников завода «Залив», то они будут оплачивать только стоимость самого жилья, то есть все расходы, которые мы дополнительно вкладываем, предприятие берёт на себя», — рассказывает заместитель главного инженера завода «Залив».

Поднять эту проблему представители судостроительного завода планируют в марте — апреле месяце на выездном совещании под председательством главы Крыма Сергея Аксёнова.

«Необходимо сегодня активизироваться, ведь времени остаётся мало, и те сроки, в которые данные организации планируют реализовывать свои проекты, нас категорически не устраивают. Сроки сдачи дома мы уже обозначили: это осень 2017 года, поэтому мы вынуждены требовать с этих организаций своевременное выполнение всех работ. Мы не сможем ввести дом в эксплуатацию, если не будет выполнено хоть одно из необходимых подключений», говорит Марат Хатамтаев.

Напомним, чтобы успеть сдать объект в эксплуатацию в установленный срок, строительной бригаде «Залива» приходится трудиться с самого утра и до вечера, цикл работ идёт непрерывно. Надеемся, что существующая проблема с подключением дома к инженерным коммуникациям вскоре будет решен,а и «заливчане» смогут отпраздновать новоселье в обещанный срок.



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