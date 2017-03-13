Дома для переселенцев: финишная прямая

Журналисты KerchINFO.com 11 марта посетили дома для переселенцев из зоны строительства Керченского моста.

Два многоквартирных дома в районе Слободки являются частью широкомасштабного проекта по постройке моста через Керченский пролив. Они будут заселены переселенцами с улицы Цементная Слободка, которая попадает в санитарно-защитную зону моста в Крым.

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По сравнению с началом марта на строительной площадке заметен прогресс. Ведутся последние приготовления к приему будущих жильцов. Рабочие занимаются вывозом мусора и прокладкой коммуникаций.

«Дома практически готовы к сдаче, это вопрос нескольких дней», — поделился своим мнением с журналистами Андрей Никулин, заместитель директора фирмы-генподрядчика по строительству объекта.

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Напомним, что сайт КерчьИНФО с декабря 2016 года следит за ходом строительства домов для переселенцев Цементной слободки. Речь идет о 83 семьях, которые до сих пор проживают в 78 квартирах. Дома, попавшие под снос – это одно — и двухэтажные здания 1950-х годов, построенные по барачному типу в промышленной зоне Керчи. Эти хозяйственные и казарменные комплексы были построены для военных Советской армии. В большинстве строений отсутствуют централизованное отопление и санузлы.

Ранее планировалось начать переселение людей в новые квартиры в декабре 2016 года, однако впоследствии сроки сдачи домов в эксплуатацию были перенесены на февраль, а теперь — на март 2017 года



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