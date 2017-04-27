Дома для переселенцев: мнения разделились

После шторма, прошедшего в Керчи на прошлой неделе, с домами переселенцев случился конфуз: пошел трещинами цоколь первого этажа, и провалилась плитка возле домов. И если плитку перекладывать уже заканчивают, то вот с остальным…

С остальным все не так уж и радужно. Трещины остались, и выглядят угрожающе. Кроме того, жильцы дома жалуются на коммуникации внутри домов.

По их словам, в каждой квартире что-нибудь течет: или отопительный котел, или трубы. Ремонтники, конечно, обещают все исправить, но, как показывает практика, в большинстве случаев – на словах.

Читайте: Дело движется: жителям Нижней Цементной слободки помогают готовить документы

Безусловно, упаднические настроения разделяют не все переселенцы с Цементной слободки. Многих все устраивает. И не мудрено, ведь раньше люди жили и в худших условиях. И временные неудобства могут и перетерпеть, однако хочется, чтобы все жители новых домов оставались довольны жильем.

С другой стороны, дома строились в сжатые сроки, не раз менялся подрядчик. Дома и сейчас находится под пристальным вниманием, и даже если случится, что-то из ряда вон выходящее, без поддержки жильцы не останутся.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

