Дома для переселенцев не выглядят готовыми к заселению (фото)

Несмотря на то, что до официальной даты заселения жильцов с ул. Цементная Слободка осталось два дня, дома все еще не выглядят готовыми.

Дома для переселенцев с ул. Цементная Слободка должны ввести в эксплуатацию уже 28 февраля 2017 год, то есть завтра. Однако не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что ни ремонтные работы, ни работы по облагораживания придомовой территории еще не завершились. Более того, они даже не приблизились к тем, какими должны быть за несколько дней до финала.

Корреспонденты KerchINFO.com убедились в том, что на территории стройки продолжаются активные работы, но говорить о заселении жильцов еще рано. Ведь около стен домов расположены строительные леса, а на площадке масса строительного мусора.

Отметим, неделю назад будущим квартирантам проводили экскурсии в дома. Однако демонстрация проводилась лишь в одном подъезде, поскольку в остальных были еще «голые» стены.

Сами же переселенцы не надеются, что их вселят в срок. «Хорошо если к майским праздникам поселят!», — иронично замечают жители ул. Цементная Слободка.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов акцентировал на том, что переселенцы из санитарной зоны моста смогут заехать в новые дома уже 25 февраля 2017 года. Однако позже была названа новая дата — 28 февраля.

Фото сделаны вечером 26 февраля 2017 года

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