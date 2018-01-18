Дома для переселенцев: радостно ли новоселье?

Министр строительства и архитектуры Республики Крым Сергей КОНОНОВ встретился с жильцами многострадальных домов для переселенцев. Он выслушал каждый вопрос и взял под личный контроль решение проблем керчан.
В керченской Администрации Министр строительства и архитектуры провел встречу с жильцами новых домов по Шоссе героев Сталинграда.
Эти люди долго ждали переезда с санитарно-защитной зоны строительства Крымского моста. Но за радостью новоселья последовали сплошные проблемы. С наступлением холодов ситуация только ухудшилась.
Вопрос с оформлением документов решили практически все новоселы. Осталось только 3 частных случая, которые тоже необходимо решить. Сейчас людей больше волнует состояние самого дома и его коммуникации.
«Окна пластиковые, но мы их заклеиваем как деревянные, чтобы не дуло. Котлы не работают, трубы текут», — рассказывают жильцы.
Что касается автономного отопления, то сервисный центр, с которым был заключен договор на обслуживание не выполняет свои прямые обязанности. Министр распорядился, чтобы решение данного вопроса под личный контроль взяли в керченском управлении ЖКХ.
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Все проблему легли на плечи управляющей компании «Жилсервис». Но за некачественное строительство не должны отвечать люди непричастные к нему:
«Сейчас связь с застройщиком есть. Они ставили дом на гарантийное обслуживание. И они должны принимать участие в решении этих вопросов», — отметил Сергей КОНОНОВ.
Фото из соцсети
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