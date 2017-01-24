Семьи переселенцев вселятся в свои дома к началу марта, об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Аксёнов утверждает, что дома для переселенцев из зоны моста в Крым будут достроены к 25 февраля.

Как раннее сообщалось в редакции KerchINFO.com, в санитарно-защитную зону строительства моста через Керченский пролив попало 6 жилых домов, еще два дома были добавлены в программу расселения по просьбе местного правительства.

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В итоге речь идет о 83 семьях, которые проживают в 78 квартирах.

Дома, попавшие под снос – это одно — и двухэтажные здания 1950-х годов, построенные по барачному типу в промышленной зоне Керчи. Эти хозяйственные и казарменные комплексы были построены для военных Советской армии. В большинстве строений отсутствуют централизованное отопление и санузлы.

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Ранее планировалось начать переселение людей в новые квартиры в декабре 2016 года, однако впоследствии сроки сдачи домов в эксплуатацию были перенесены на 28 февраля 2017 года.

Будем надеяться, что семьи, проживающие в санитарно-защитной зоне строительства Керченского моста, встретят первый месяц весны уже в своих благоустроенных квартирах.

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