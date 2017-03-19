Дома для переселенцев с Цементной Слободки вводят в эксплуатацию

Дома для переселенцев с улицы Цементная слободка, которые попали в санитарную зону строительства Керченского моста практически готовы. Совсем скоро жильцы смогу переехать в новые квартиры.
Как сообщили сами работники стройки в комментарии журналистам KerchINFO.com, сегодня они закончат работы.
Более того, Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что дома для переселенцев введены в эксплуатацию, процесс заселения начнется в ближайшие дни.
«На сегодня стройка на 99,9% закончена. Все уже выполнено, документы оформлены. Эти объекты введены в эксплуатацию. С понедельника начнется процесс переселения, здесь никаких вопросов нет», — рассказывает чиновник.
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Следует отметить, что возле домов уже устанавливаются детские площадки, однако эксплуатировать их в течение нескольких дней ещё будет запрещено.
Кипит работа и на придомовой территории. Вокруг домов высажены саженцы деревьев. Возле подъездов рабочие заканчивают укладку травяных газонов.
Напомним, 83 семьи из зоны строительства Керченского моста будут переселены. Для них возвели два трехэтажных дома.