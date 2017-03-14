Дома для переселенцев: сроки горят

Во дворах приступили к установке детских площадок и поставили скамейки. Однако жильцов все еще не вселяют.

13 марта, спустя два дня с последнего визита, журналисты KerchINFO.com повторно посетили дома, расположенные в районе Слободки. В результате последних дней была закончена канализация, дороги и тратуары, которые в данный момент чистят от песка. По словам рабочих, в трёхэтажке на возвышенности крыша полностью закончена, в соседнем доме на 95%.

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На внешней стороне, там, где были горы мусора, безостановочно вывозят грузовиками строительные отходы, убрав приблизительно половину территории. Работа внутри домов еще продолжается, должны установить газовые плиты, а колонки и санузлы уже готовы. У подъездов появились лавки, которые привезли 11 марта.

Пока неизвестно когда доберутся до детских площадок, но инвентарь привезли и готовят к установке. Как и в случае с лавками, можно предположить, что дел у рабочих еще на пару дней и это неудивительно: представитель фирмы «КРЭЧ-15» – генподрядчика строительства домов на Нижнем Солнечном Вениамин Таничев еще в декабре заявлял о возможности сдачи объекта в конце марта.

На данный момент видно, что субподрядчики задействованные в строительстве спешат и здания действительно будут полностью готовы в течении дня-двух, хотя на дворы может потребоваться больше времени.



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