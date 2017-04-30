Дома для переселенцев в Керчи попали в «черный» список

Два трёхэтажных дома для переселенцев с улицы Цементная слободка, которая входит в санитарно-защитную зону строительства Керченского моста, попали в «черный список» Совета министров Крыма.
Совет министров Крыма на правительственном портале обнародовал печень объектов строительства и реконструкции, которые осуществляются без необходимых документов или с явными нарушениями.
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Таки образом, в «черный» список Совмина попали и совсем новые дома для переселенцев.
Напомним, два трёхэтажных дома для переселенцев с ул. Цементная слободка были введены в эксплуатацию в конце марта 2017 года. Там уже почти месяц живут люди, которые успели обустроить новые квартиры и наладить быть.
Однако, как оказалось, скорость важнее закона. Дома не имеют необходимой документации.
Из этого следует, что если ошибки не будут устранены, то дома необходимо будет сровнять с землей?
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