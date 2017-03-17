Дома для переселенцев в очередной раз обещают сдать «по плану»

Сегодня, 17 марта, председатель Керченского горсовета с визитом посетила строительную площадку домов для переселенцев, чтобы посмотреть, на какой стадии находятся работы. Об этом Лариса Щербула сообщила в своём аккаунте в соцсети.

Председатель Керченского городского совета смогла в живую посмотреть стройплощадку домов для переселенцев с улицы Цементная слободка и наглядно увидеть работы по облагораживанию территории.

«Тут почти все готово к сдаче. Строители на финишной прямой — завершаются работы по отделке квартир, благоустройству территории и озеленению дворов. Оставшийся строительный мусор вывозится, вычищается свежеуложенный асфальт, выметается сор, закрываются швы между тротуарной плиткой, в квартирах устанавливают газовые плиты, котлы, сантехнику, приборы учета. Рядом монтируются элементы детских площадок. Переговорила с начальником УЖКХ и руководителем коммунального предприятия, которое обслуживает эти дома», — сообщает Лариса Щербула.

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Также предусматривается озеленение дворовой территории, будут высаживаться растительные насаждения, также будут устанавливаться скамейки вдоль пешеходных дорожек и подъездов.

Начальник УЖКХ и руководитель коммунального предприятия, которое обслуживает эти дома, заверили председателя горсовета, что все работы идут по плану.

Отметим, что сроки сдачи объекта в эксплуатацию переносились уже несколько раз. Изначально дома для переселенцев должны были сдать в декабре прошлого года, потом дату сдачи перенесли на конец февраля, позже — на начало марта. Но по факту дома для переселенцев с Цементной слободки не сданы в эксплуатацию и по сегодняшний день, и будущие жильцы до сих пор не могут въехать в свои квартиры.



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