До окончания строительства домов для переселенцев с санитарной зоны Керченского моста осталось меньше месяца. Новое жилье ждут 83 семьи.

Строители домов уже перешли к активным работам по благоустройству внутридомовой и придомовой территории.

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Напомним, что для переселенцев строят два трёхэтажных дома. Дата введения в эксплуатацию домов неоднократно переносилась. Так, сначала планировалось начать переселение людей в новые квартиры в ноябре 2016, потом в декабре. На данный момент окончательной датой указана — 25 февраля 2017 года.

Дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста

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