Строительство домов для переселенцев с ул. Цементная Слободка идёт полным ходом.

Строительство двух трёхэтажных домов для переселенцев с улицы Цементная Слободка, оказавшихся в санитарно-защитной зоне Крымского моста, в микрорайоне «Нижний Солнечный» в Керчи началось летом 2016 года. Дата окончания строительства и сдача домов в эксплуатацию постоянно переносится. Изначально, дома обещали построить к ноябрю 2016 года, потом к декабрю 2016, теперь окончательная дата — 28 февраля 2017 года.

Строительство домов для переселенцев в Керчи. Видео

Сейчас рабочие уже возвели три этажа двух домов и активно занимаются установкой крыши. Новые квартиры для переселенцев будут обустроены минимальными элементами благоустройства.

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То есть уже весной жильцы домов, которые оказались в санитарно-защитной зоне Крымского моста, должны активно заселяться в новую жилплощадь.

Всего расселению подлежит 83 семьи, которые на данный момент проживают в 8 домах с 78 квартирами.

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