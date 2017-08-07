Дома для заливчан: новости со стройки

Дома для сотрудников судостроительного завода «Залив» строятся в соответствии с графиком. На данный период окончены работы по предчистовой отделке в первом подъезде. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

В первом подъезде уже оштукатурены стены, завершена стяжка полов, установлены оконные блоки и балконные двери, выполнен монтаж систем отопления, водоснабжения и водоотведения, проложены все необходимые кабеля и слаботочные сети (радио, интернет и пр.).

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В двух других подъездах начаты аналогичные работы.

Также рабочими параллельно ведутся работы по теплоизоляции и оштукатуриванию фасада.

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