Дома переселенцев снова затопило во время дождя

Жильцы домов для переселенцев с Цементной слободки продолжают страдать от недоделок строителей. Так, в очередной раз, прошедший накануне дождь, доставил очередных проблем.

Сами жители района отмечают, что во время дождя в некоторых квартирах вода текла из вентиляции, а в некоторых, из осветительных приборов на потолке. Помимо этого, от дождя продолжает проседать песочная насыпь, расположенная за верхним домом, кроме того, снова просела плитка.

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Стихия не будет спрашивать, качественно ли сделан дом, и выдержит ли он напор природных сил. Спрашивать остается только самим жильцам. По всей видимости только им есть дело до проблем с домами, в которых они живут. И именно им нужно как можно активнее обращаться в организации, занимающиеся их домами. Или спасение утопающих – дело рук самих утопающих?

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