Дорога до Керченской переправы на время осталась без света

Керчане, которым часто приходится ездить в сторону Порта «Кавказ», наверняка заметили, что от Опасного до переправы уже около двух недель не работают придорожные фонари. Журналисты КерчьИНФО, отправляясь в пресс-тур на Крымский мост, тоже обратили на это внимание и решили разобраться, в чём дело.

Как рассказал главный инженер керченского Горсвета Андрей ГРИБИН, уличное освещение отключили из-за перезаключения договоров в городской РЭС: «Траснформаторная подстанция, от которой была запитана эта линия ранее была в ведомстве Крымской железной дороги, сейчас подстанция в процессе перехода на баланс РЭС».

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По словам специалиста, процесс оформления документов может занять много времени, плюс ко всему потом будет составляться проект. Скорее всего, что до Нового года фонари по дороге от Опасного до Керченской паромной переправы так и не включат.

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