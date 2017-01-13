На участке дороги от Керчи до паромной переправы уже постелен нижний выравнивающий слой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор ГУП РК «Служба технического надзора» Владимир Александренко.

На дороге от Керчи до переправы подошли к концу работы по устройству основания. Также там уже выстелен нижний выравнивающий слой.

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«Сейчас стоит задача выполнить работы по укладке верхнего слоя этой дороги, в те окна (погодные – ред.), которые у нас, надеюсь, будут. Керченская трасса к новому сезону будет готова для нормального проезда гостей», — сообщил Владимир Александренко.

Напомним, что во время ремонта данного отрезка дороги были существенные пробки, что затрудняло подъезд к переправе.

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