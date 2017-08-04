Дорога на крепость «Керчь»: подготовлен южный подъезд

В Керчи подготовили новую дорогу на крепость «Керчь». Вскоре она станет единственной, по которой можно будет добраться в крепость.

В рамках строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту в городе меняется инфраструктура. В частности это касается объектов, расположенных в непосредственной близости к стройке.

Так, уже благоустроен южный подъезд к крепости «Керчь». Он проходит от улицы Поветкина и продолжается по улице Колхозной. На месте произведена грунтовая насыпь, утрамбованная грейдером.

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По предварительной информации, в период строительства основная подъездная дорога, которая проходит по улице Цементная Слободка, будет перекрыта. Таким образом, если южный въезд останется единственным, он вскоре станет непригодным для использования, так как не был заасфальтирован.

Отметим, что с крепости «Керчь» открывается яркий вид на строительство Керченского моста. Смотровая площадка с форта является одним из самых популярных мест среди тех, кто хочет полюбоваться стройкой века.

Сейчас на главном объекте региона кипят активные работы по подготовке транспортировок сухопутных арок на фарватерные опоры моста. Согласно графику, конструкции должны быть установлены к началу сентября текущего года. Для успешности масштабной операции будет ограничено движение в акватории Керченского пролива.

Напомним, что руководством города ранее рассматривался вариант о создании новой дороги к крепости, которая пройдёт параллельно подъездам к мосту.

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