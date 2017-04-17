Дорога на переправу: что сделано

В Керчи официально завершён ремонт шоссе от паромной переправы в город. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».

Согласно информации ведомства, после ремонта введены в эксплуатацию два участка трассы на автомобильной дороге М-17 Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь. Общая протяженность отремонтированной дороги — 22 км.

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Таким образом, сотрудники дорожной службы завершили целый комплекс работ, которые направлены на улучшение качества покрытия: отремонтированы износившиеся дорожное покрытие и водоотводы, укреплены откосы и обочины.

Также нанесена разметка, установлены знаки и металлические барьерные ограждения. Эти меры направлены на обеспечение безопасности передвижения по дороге.

Более того, в службе отмечают, что на верхнее дорожное покрытие действую срок гарантии в течении 4 лет, а на нижнее — 5 лет, а отремонтированные участки с применением технологии ресайклинг обеспечены гарантией до 6 лет.



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