Дорога на Верхнем Солнечном станет шире?

Уже несколько дней рабочие трудятся над ремонтными работами автомобильной дороги на Солнечном. На сегодняшний день уже практически окончен этап подготовительных работ.

Пока что рабочие продолжают строительные работы, но уже совсем скоро здесь начнут укладывать слой асфальта.

Предположительно, данное мероприятие нацелено на расширение дороги, которое необходимо для упрощения движение в городе, ведь после окончания постройки Керченского моста, транспортный поток в городе значительно увеличится.

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Работы выполняет компания АО «ВАД». Используемая техника транспортному движению не мешает.

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