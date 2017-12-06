Дорога в Мичурино: когда исчезнут ямы?

Вот уже который год наболевшей темой жителей Мичурино остается плачевное состояние дороги в поселке. Люди неоднократно обращались в Администрацию города с просьбой решить эту проблему. Но «воз и ныне там».

По этой дороге в Мичурино едет общественный транспорт. Единственное маршрутное такси № 6. Вернее сказать – пока еще едет. В этом году водители маршруток уже бастовали и отказывались ездить по разбитой дороге.

В поселке проживает большое количество детей, которым каждый будний день нужно ехать в садики и школы в разные районы Керчи. Если сюда перестанет ездить единственный общественный транспорт, то вопрос, как люди будут добираться до города остается загадкой.

Читайте: Ремонт дороги в Аршинцево на финишной прямой

Ранее эту дорогу часто ровняли. Однако помогало это не на долго:

«Толку от грейдера? Последний раз он не изменил ситуацию абсолютно. Уже который год на нашей дороге ничего не меняется. Сейчас, наверное, опять водители маршруток начнут бастовать. Мы их прекрасно понимаем, после каждого дождя дорога все хуже и хуже», – говорят жители Мичурино.

Журналисты сайта КерчьИНФО уже не впервые освещают эту проблему. Сегодня мы решили выяснить почему уже который год в Мичурино так и делают должного ремонта:

«В этом году нам не выделили средств для капитального ремонта этой дороги. Хотя проектно-сметная документация уже давно готова. Сейчас постараются хотябы разровнять ее и подсыпать. Уже в будущем году, как только будут выделены средства, первым делом приступим к капитальному ремонту дороги в Мичурино», – пояснили в Управлении единого заказчика.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

