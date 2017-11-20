Дорогу к Цементной слободке восстанавливают мостостроители

От перекрёстка улицы Ворошилова до улицы Цементная слободка (до конечной остановки маршрута №6) начались работы по ремонту дорожного покрытия – здесь уже сняли верхний слой старого асфальта. Читатели КерчьИНФО интересуются, кто взялся за восстановление дорог – городская администрация или мостостроители. Журналисты нашли ответ на вопрос читателей.

Как прокомментировал вопрос заместитель главы керченской Администрации Николай ЗОТОВ, эти дорожные работы проводит «УПРДОРТАМАНЬ»: «Мостовики возмещают нанесённый ущерб. Администрация в данном случае не является заказчиком, единственное, что они нас ставят в известность, их работа согласована. Ничего плохого в том, что они восстановят нам дорогу за свой счёт – нет».

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Также керчан волнует дорога на крепость Керчь, завтра конкурс её на проектирование будет завершён. По словам Николая ЗОТОВА, эта дорога не будет проходить через Цементную слободку, поскольку будет «перерезана автомобильными подходами»: «В этой связи возникла необходимость спроектировать и построить новую дорогу на крепость Керчь. За счёт средств Администрации разместили конкурс на проектирование. В ближайшее время будут подведены результаты. Как она пойдёт? У нас есть примерные направления, но они могут изменяться при проектировании дороги. Мы хотим, чтобы она была максимально удобной и по рельефу, и чтобы меньше занимала участки чужие. Мы хотим так выбрать, чтобы никого изымать не пришлось. Это будет дорога четвёртой категории».

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Деньги на проектирование дороги до крепости пойдут из городского бюджета, после чего местные власти рассчитывают попасть либо в федеральную, либо республиканскую программы. Весной будущего года планируется завершить проектирование, сроки строительства, как отмечает Николай ЗОТОВ, будут зависеть от финансирования.

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