Дорогу на Буденного успеют отремонтировать в срок?

В рамках программы восстановления дорожного покрытия города Керчи, Федеральное дорожное агентство проводит ремонт дороги по улице Буденного. Согласно плану проведения работ ремонт должны закончить к 10 декабря.
Приблизительно месяц назад на этом участке рабочие приступили к демонтажу старого поребрика. Далее дорожной фрезой сняли слой старого асфальта. Сегодня уже можно увидеть установленные новые бордюры.
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Заместитель главы Администрации Николай ЗОТОВ прокомментировал процесс ремонта покрытия на данном участке:
« Заказчиком работ на данном участке выступает Упрдор «Тамань». Они восстанавливаю дорогу, которую разрушила техника мостостроителей. По плану они должны выполнить работу до 10 декабря, но я не думаю, что не успеют к этому моменту. Надеемся, что до конца года работы завершат».
Напомним, все дорожные работы ведутся согласно техническим требованиями.
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