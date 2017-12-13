Дорогу в Мичурино включили в первоочерёдный план капитального ремонта на 2018 год

Дорогу в Мичурино отремонтируют в следующем году, сейчас в силах городских властей лишь разровнять дорогу грейдером. По словам жителей этого района грейдер со вчерашнего дня действительно пытается заделать большие лужи, маршрутки – ходят до конечной.



Ранее, водители маршрутки №6 заявляли о том, что если городская администрация не решит проблему – со среды жители Мичурино смогут добраться на общественном транспорте только до остановки «Магазин».

Однако городские власти всё-таки «услышали» местных жителей и перевозчиков – со вчерашнего дня грейдер ровняет дорогу. Но и это повлекло за собой дальнейшие проблемы. В редакцию КерчьИНФО вчера звонила местная жительница Надежда, по её словам на Нижней Садовой уникально отремонтировали дорогу: «Эта лужа как раз возле моего дома, я с ней 20 лет уже живу. Разбили мне бордюр, слили мне под двор воду с дороги. Там газовая труба лежит магистральная уличная. Разровняли, лужи теперь нет. Сейчас часть уйдёт к соседу под гараж. У меня болото стоит под двором. Отремонтировали. Все рады. Ура».

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Как рассказал журналистам КерчьИНФО замглавы Администрации Николай ЗОТОВ, грейдер – это временные меры, чтобы хоть немного привести дорогу в нормальное состояние. На следующий год дорогу отремонтируют капитально: «На следующий год мы включили её в план, осметили, провели экспертизу. Стоимость ремонтных работ – 38 миллионов рублей. В этом году в связи с недостаточностью финансирования и выборов президента, делали дороги другие, поскольку она не центральная. На следующий год дорога на Мичурино в первоочередном плане вместе с дорогой на Айвазовского» – отметил чиновник.

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