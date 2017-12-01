Дорогу в Аршинцево снова ремонтируют в час пик

Первый зимний день встретил жителей Аршинцево красивейшим рассветом и ярким солнцем. Однако, недолго керчане радовались, автомобилистам в это утро снова приходится несладко. Движение в районе снова затруднено.

Пробка начинается от Молодежного парка, машины движутся с минимальной скоростью, по словам очевидцев на Партизанском мосту укладывают второй слой асфальта. Автомобилистам приходится следовать правилам реверсивного движения.

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В районе Верхнего Солнечного проезд в сторону города свободный, отсюда пробки нет. Однако, в сторону Аршинцево также скопление машин, змейка автомобилей тянется, кажется, от самого железнодорожного переезда.

Хочется верить, что эти утренние заторы не испортят настроение горожанам на весь день. Осталось немножко потерпеть, по словам городских властей, дорогу должны доделать уже к концу следующей недели.



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