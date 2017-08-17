Дорожное движение на автоподходах к Керченскому мосту будет автоматизировано

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» проводит открытый конкурс на определение подрядчика, который будет заниматься разработкой проектной документации на устройство автоматизированной системы управления дорожным движением на автоподходах к Керченскому мосту.

Информация о проходящем конкурсе размещена на сайте государственных закупок. На данный момент конкурс находится на этапе принятия заявок от подрядчиков.

Начальная цена контракта составляет 3 200 000 рублей, а источником финансирования является бюджет Республики Крым.

Согласно техническому заданию, основная цель разработки документации состоит в контроле параметров транспортного потока, метеорологических параметров, дорожного движения, о состоянии автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений на ней.

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Таким образом, в рамках объекта «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» будет установлен ряд подсистем, среди которых:

подсистема мониторинга параметров транспортного потока;

подсистема мониторинга параметров транспортного потока;

подсистема метеорологического обеспечения;

подсистема метеорологического обеспечения;

подсистема мониторинга парковочного пространства и ряд других подсистем.

Согласно требованиям заказчика, разработка проектной документации должна закончиться к декабрю 2017 года.

Прием заявок от подрядчиков продлится до 8 сентября.

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