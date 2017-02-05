Разбитые дороги поселка Мичурино ни для кого не новость. Местные жители уже не раз обращались к руководству города с данной проблемой.

Главная улицы поселка уже давно нуждается в капитальном ремонте. Во время дождей улицу Нижнесадовую заливает так, что по ней можно только проплыть. Поездка же по заледеневшим глыбам в морозную погоду превращается в аттракцион «американские горки». В сухую погоду здесь ничем не лучше: весь проезжающий транспорт скачет по кочкам и проваливается в глубокие ямы.

Жители посёлка уже неоднократно обращались в администрацию города с просьбой отремонтировать дороги, но пока этот вопрос «ровняют грейдером».

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Просьба мичуринцев была всё же услышана главой администрации Керчи Владимиром Подлипенцевым. Ранее по распоряжению Подлипенцева в посёлок был пригнан грейдер, для того, чтобы разровнять дорожное покрытие по ул. Нижнесадовой, но спецтранспорт не смог начать работы из-за того, что грунт на дорожном полотне замерз. Подлипенцев пообещал, что как только потеплеет и грунт оттает, грейдер снова вернётся в Мичурино, чтобы выполнить обещанные работы.

«Решение этой проблемы остается под моим личным контролем», — раннее сообщал в своём аккаунте Владимир Подлипенцев.

Вчера стало известно, что в поселке Мичурино всё же выровняли дорогу грейдером.

«На улице потеплело и стало возможным провести обещанные работы. На место вновь выехал грейдер и разровнял дорогу. Когда подсохнет грунт, где необходимо произведем подсыпку крошкой», — сообщает на своей странице в соцсети Владимир Подлипенцев.

Хоть руководство города и решило на короткое время наболевшую проблему местных жителей, будем надеться, что мичуринцы будут услышаны и в скором будущем главную дорогу посёлка отремонтируют полноценно, как и полагается.

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