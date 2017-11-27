Дорожный коллапс в Керчи

Сегодня утром на мосту в Аршинцево и дороге в районе Телецентра было реверсивное движение. Строительная бригада приступила к укладке асфальта на данном участке. В связи с этим, во время утреннего час пика образовалась большая пробка по обе стороны асфальтируемой дороги.

Жители Аршинцево этим утром потратили около двух часов на дорогу в центр. Это связанно с реверсивным движением на «партизанском» мосту.

Сотрудники ГИБДД регулировали движение на данном участке.

Читайте: Автомобильные подходы к Керченскому мосту: что будет с дорогой в Аршинцево

Попавшие в такое положение керчаене были крайне недовольны тем, что дорогу делают именно в то время, когда все утром едут на работу, везут детей в сады и школы:

«Все в русских традициях. Хотят как лучше, а получается как всегда. Понимаю что нужно спешить закончить ремонт, так как и сроки поджимают и снег скоро выпадет. Но неужели нельзя сделать это ночью или днем, когда нет такого потока машин?», – так прокомментировал житель Аршинцево Константин, который сегодня оказался участником дорожного коллапса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

