Доставка еды в Керчи «Jack Denis Delivery»

Привет, друг! Мы — служба доставки еды и пива в Керчи «Jack Denis» — хотим познакомиться с тобой, чтобы отправить тебя в гастрономическое путешествие.
Начнём с просторов нашей родины — попробуй «Солянку meat +», чтобы почуствовать вкус настоящей русской кухни. Затем отправимся в Грузию — блюдо под названием «Цицила» станет нашим проводником. «Piggy стейк», «Fish цезарь», «Картошка Айдахо», «Мидии в створках» — путешествуй в любую кухню мира!
А если ты заядлый путешественник, повидавший множество однотипных блюд, обрати внимание на наши сеты. Повара «Jack Denis» мастерски миксуют самые разные вкусы, чтобы ты мог сказать «вау».
Помимо широкого и сочного меню, мы можем предложить кое-что ещё:
• круглосуточный приём и доставку заказов 24 часа в сутки без перерывов и выходных;
• расширенную географию доставки: Керчь, Аршинцево и другие населённые пункты;
• пиво самых разных сортов + вкуснейшие закуски;
• первоклассное обслуживание и хорошее настроение;
• скидки и акции.
Отправляйся за вкусовыми приключениями вместе с нами!
Наш телефон: +7 (978) 942−02−01
Группа ВК: https://vk.com/jd_kerch
Instagram: https://www.instagram.com/jd_kerch
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: