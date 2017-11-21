Доставка еды в Керчи «Jack Denis Delivery»

Привет, друг! Мы — служба доставки еды и пива в Керчи «Jack Denis» — хотим познакомиться с тобой, чтобы отправить тебя в гастрономическое путешествие.

Начнём с просторов нашей родины — попробуй «Солянку meat +», чтобы почуствовать вкус настоящей русской кухни. Затем отправимся в Грузию — блюдо под названием «Цицила» станет нашим проводником. «Piggy стейк», «Fish цезарь», «Картошка Айдахо», «Мидии в створках» — путешествуй в любую кухню мира!

А если ты заядлый путешественник, повидавший множество однотипных блюд, обрати внимание на наши сеты. Повара «Jack Denis» мастерски миксуют самые разные вкусы, чтобы ты мог сказать «вау».

Помимо широкого и сочного меню, мы можем предложить кое-что ещё:

• круглосуточный приём и доставку заказов 24 часа в сутки без перерывов и выходных;

• расширенную географию доставки: Керчь, Аршинцево и другие населённые пункты;

• пиво самых разных сортов + вкуснейшие закуски;

• первоклассное обслуживание и хорошее настроение;

• скидки и акции.

Отправляйся за вкусовыми приключениями вместе с нами!

Наш телефон: +7 (978) 942−02−01

Группа ВК: https://vk.com/jd_kerch

Instagram: https://www.instagram.com/jd_kerch

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