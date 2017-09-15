Достойным керчанам вручили «Золотой грифон – 2017»

В Керчи состоялась торжественная церемония награждения победителей рейтинга достижений «Золотой грифон – 2017». Лучшие керчане были определены в 16 номинаций.С поздравительным словом перед зрителями выступил глава муниципального округа город Керчи Николай Гусаков. Он поблагодарил номинантов за их активную жизненную позицию и деятельность на благо города.

Итак, по результатам голосования специальной комиссии, памятных грифонов в этом году получили:

«За достижения в области культуры и искусства» – Стативкин Геннадий Тимофеевич – заведующий отделением народных инструментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа No2».

«За достижения в области социальной сферы» – Леонова Наталия Васильевна – начальник управления по делам инвалидов, ветеранов, отдельных категорий граждан и по предоставлению льгот департамента труда и социальной защиты населения администрации Керчи

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«За достижения в области образования и науки» – Щербакова Наталия Ильинична – заведующая МБДОУ города Керчи РК «Детский сад комбинированного виа No28 «Орленок».

«За достижения в области здравоохранения» – Дашковская Наталья Ярославовна – врач-педиатр участкового педиатрического отделения поликлиники ГБУ «Керченская городская больница No2»

«За достижения в области предпринимательства» – Доценко Александр Леонидович – индивидуальный предприниматель, директор минимаркета «Дружба+» и сети магазинов «Лакомка»

«За достижения в области спорта» – Вагапов Арслан Ленурович – золотой призер по кикбоксингу «5-го Евро-Азиатского этапа Кубка Мира» по Боевым единоборствам (в весе до 69кг)

«За достижения в сфере промышленности» – Варюхин Николай Валентинович – главный конструктор общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный завод «Залив»

«За достижения в сфере транспорта, связи и дорожного хозяйства» – Куриленко Евгений Анатольевич – капитан самоходного парома «Ейск»

«За достижения в сфере строительства» – Астахова Зоя Владимировна – главный архитектор ООО «Судостроительный завод «Залив»

«За достижения в сфере туризма» – Красников Анатолий Федорович – индивидуальный предприниматель (пользователь Городского пляжа No1, пляжа в пос. Героевское)

«За достижения в жилищно-коммунальной сфере» – Кузнецов Алексей Васильевич – старший мастер теплового района No1 филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Керчь

«За достижения в области рыбного хозяйства» – Таранец Владимир Дмитриевич – старший механик судна «Норд»

«За достижения в информационной деятельности» – Покотилов Денис Валерьевич – библиотекарь Керченской центральной городской библиотеки им. В. Г. Белинского

«За достижения в области предупреждения и ликвидации ЧС» – Орлов Сергей Анатольевич – начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города Керчи

«Лучший трудовой коллектив» – коллектив ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств». Директор – Арустамян Валерий Сурикович

Также в данной номинации получил статуэтки и коллектив ООО «Судостроительный завод «Задив». Директор предприятия – Жердев Андрей Валерьевич

Третью награду в номинации «Лучший трудовой коллектив» заслужил коллектив ООО «Морская дирекция». Директор – Якушев Сергей Николаевич

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«Лучший в профессии» – Лашкова Валентина Алексеевна – начальник отдела камеральных проверок «1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России No7 по РК

«Лучший в профессии» – Асанов Усеин Белялович – механизатор (докер-механизатор) 3 класса комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах производственно-перегрузочного комплекса филиала ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт»

«Лучший в профессии» – Иванова Ирина Вячеславовна – начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Керчи

После официальной части керчан с праздником Дня города поздравили гости из Чувашской Республики – этно-фолк группа «Ярды» (Чебоксары)

После этого зрителей ждал концерт московской группы «Час Пик».

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