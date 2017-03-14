Достопримечательности Кахетии

Грузия – это страна гор, гордого, своенравного, но гостеприимного народа, многовековой истории и неповторимых достопримечательностей. В Грузии огромное количество мест, которые интересно было бы посетить любому. Таким, наполненным очарованием, местом является Кахетия.

Когда-то Кахетию сравнивали с Российской Сибирью. Бывшее автономное царство, сейчас она является областью со своей столицей – городом Телави. Конечно, здесь вы не увидите море, и климат Кахетии довольно сухой, но именно в Кахетии находятся известные во всем мире винзаводы. С лучшими винами можно ознакомиться и продегустировать их в частном музее вин Numisi, расположенном в Велисцихе. Тут же вы узнаете, как производились и хранились вина в древности. Кроме вин Кахетия славится своими достопримечательностями, заброшенными городами, ущельями, национальными парками и Ширакской степью.

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Одно из трех известных мест Грузии – Давид-Гареджи – это монастырский комплекс, который отмечен даже в иностранных путеводителях. Он расположился на склонах Гареджийского кряжа. Эти строения относятся к VI веку. Любителей древности заинтересует экскурсия в монастырь Некреси, объединивший в себе строения четырех веков; и более молодые Икалто, взявший название от ближайшей деревни; Алаверди, который славится своей высотой; а также храмы в Ниноцминде и Дзвели Гавази.

Обязательно посетите крепостные сооружения: Телавский Царский дворец, который был построен царем Картли-Кахети Ираклием II для царицы Дареджан; город-крепость Бочорма с церковью Х в., маленькой молельней и дворцовыми развалинами; город-крепость Кветера с храмом Х в., расположенный на скале замок Греми, Кварельскую крепость, Хорнабуджи.

Интересными будут экскурсии по мертвым городам. Фактически это деревни, которые некогда были городами. Лучше всего сохранился город Кветера. На территории деревни можно найти кое-какие стены, а в близлежащих зарослях остатки руин. Бродить по этим местам лучше всего с гидом в Кахетии.

Культурная часть Кахетии отмечена девятью этнографическими музеями: в Лагодехи, Сигнахи, Ахмета, Гавази, Лагодехи, Дедоплисцкаро, Гурджаани, Сагареджо. Также заинтересуют тринадцать домов-музеев великих людей Грузии.

Любителям природы будут интересны экскурсии по красивым уголкам национальных парков и заповедников. Они откроют вам озера и водопады, неповторяющиеся нигде больше и исчезающие растения, а также дикие животные.

Кахетия – это небольшой уголок Грузии. Однако он настолько богат на достопримечательности, что вам придется приехать сюда снова. А чтобы во время путешествия по Кахетии увидеть, как можно больше, узнать историю и послушать легенды, выберите несколько экскурсий на needguide.ru. Это окажется удобным, учитывая, что многие интересные места располагаются в горах.



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