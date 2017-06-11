Дождь превращает керченские дворы в болота

Погода в начале лета раскапризничалась. Но благодаря этому, у Керчи появилась новая характерная черта – как только проходит дождь – Керчь превращается в озеро.

Реки, текущие по проезжей части, с которыми ливневки справиться не могут, стали уже привычными, но вот ситуация во дворах, превращает обычный поход в магазин после дождя в испытание в стиле «Форт Боярд». Вот и сегодня, керчанка, у которой просто лопнуло терпение, обратилась в редакцию KerchINFO.com с просьбой осветить ситуацию по улице Бувина, 3.

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Двор после дождя превратился в болото. Дорога во двор разбита – дальше некуда, и после дождя, пробираться по ней можно разве что вплавь. впрочем, фотографии говорят сами за себя.

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