Дропшиппинг от А до Я

С каждым годом всё больше людей начинают использовать интернет для покупки различной техники, косметики, игрушек и даже еды — всё это, безусловно, приводит к развитию интернет-магазинов и увеличению их количества. Многие люди глядя на текущую ситуацию начинают задумываться о личном сетевом бизнесе в интернете. Работать будет проще, если вы начнете свой бизнес вместе с http://milanova.com.ua/

Часто люди, успешно реализовавшиеся в реальном бизнесе по продажам, начинают задумываться о том, чтобы перебраться в интернет, наивно надеясь, что это практически не потребует финансовых затрат. Зачастую, создание полноценного интернет-магазина требует множество других затрат, что очень приближено к созданию обычного магазина.

Схема работы большинства интернет-магазинов

Среднестатистический магазинчик в сети интернет работает по приблизительно следующей схем. Для начала необходимо создать сайт интернет-магазина. К ним, вдобавок, прикрепляется множество различных скриптов в виде платёжной системы и её обработки, а также куча всего для оформления и приёма заказов. Среднестатистический магазин имеет в аренде собственный офис и специализированное помещение под хранение товара. Также есть определённый штат работников, в задачу которых входит работа с заявками и заказами, онлайн консультирование пользователей, организация и осуществление доставки, и многое другое. Схема сложная и много затратная.

Также существует иная схема, но в России и в близлежащих странах СНГ она пока почти не используется. Называется она дропшиппинг или прямые поставки.

Основным и самым весомым преимуществом этой бизнес-схемы является минимальное количество затрат на старте. Основным отличием дропшиппинга от стандартной схемы продажи через создание интернет-магазина — отсутствие необходимости в аренде помещений, в закупке товара, в наличие курьеров и практически всего остального. Самое главное — продавать!

Как же действует дропшиппинг?

Шаг №1 – необходимо найти производителя/поставщика товара, который занимается ещё и доставкой.

Шаг №2 – дальше нужно сформировать каталог товара, который основывается на предлагаемом ассортименте производителя/поставщика.

Шаг №3 – создание персонального сайта или использование сторонних площадок для продвижения торговли. Можно заказать сайт, а можно использовать уже готовые площадки типа Olx, Авито, Пром и тд. В идеале лучше создать свой интернет-магазин.

Шаг №4 – реклама страницы или интернет-магазина, а также продвижение товара. Мониторинг рынка и стабилизация цен относительно конкурирующих площадок и магазинов.

Шаг №5 – осуществление заказа непосредственно поставщику/производителю и оплата товара. Доставкой и упаковкой занимается уже поставщик. Это последний пункт и ваша работа на этом подходит к концу.

На этом всё, после осуществления данной схемы вам остаётся всего лишь подсчитывать вырученные деньги.



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