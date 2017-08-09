ДТП на трассе «Керчь-Симферополь»: погиб керчанин, двое в больнице

Между Керчь и Симферополем произошло дорожно-транспортное происшествие. При лобовом столкновении погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Ночью с 8 на 9 августа на 18 км трассы Симферополь – Керчь произошло жуткое ДТП. На большой скорости столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2115 и Ford Transit.

В результате аварии мужчина 1973 года рождения, житель Керчи, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался.

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Керчанка 1985 года рождения и мужчина 1987 года рождения из Белогорского района получили травмы различной степени тяжести. Оперативно были доставлены в ближайшие больницы.

Также в ведомстве отмечают, что для спасения пострадавших пришлось прибегнуть к помощи специального гидравлического оборудования.

На месте работали спасатели, сотрудники МВД и скорой помощи.

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