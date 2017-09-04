ДТП на трассе «Керчь-Симферополь» привело к разливу нефтепродуктов

Сегодня ночью на трассе «Керчь-Симферополь» произошла авария с участием грузового автомобиля. В ходе ДТП пострадал водитель транспортного средства.

Сегодняшней ночью, в 1:10, в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Керчь-Симферополь» в районе пгт. Приморский.

Водитель грузового автомобиля марки «Scania» не справился с управлением, в результате чего и произошла авария. Грузовой автомобиль перекинулся, что привело к разливу топлива.

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К месту происшествия оперативно прибыло отделение 115 пожарной части пгт. Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Пострадавший водитель 1962 года рождениия был доставлен в реанимационное отделение. Также сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП и произвели смыв нефтепродуктов с дорожного полотна.

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