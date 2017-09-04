ДТП на улице Чкалова перекрыло выезд из города

В Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие.

На улице Чкалова не смогли разминуться две иномарки. Автомобиль марки Фольксваген, завершив манёвр по кольцу на Шлагбаумской площади, направлялся по улице Чкалова. Водитель белой иномарки, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с пикапом.

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А результате происшествия жертв не оказалось. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД.

Важно отметить, что по улице Чкалова затруднённое движение. Поток машин совершает движение в объезд — по улице Комарова.

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