ДТП на улице Ворошилова

Сегодня утром в Керчи произошло ДТП. На перекресте авто-леди «догнала» Ладу.

Этим утром, около 8 утра, в районе остановки «Ворошилова» случалась авария. Авто-леди за рулем Нисана, поворачивала направо с улицы Ворошилова и не заметила серебряную Ладу на своем пути.

Повреждения автомобилей незначительные. У лады разбила фара и бампер. Пластиковый бампер Жука тоже поврежден.

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Автомобили до сих пор стоят на проезжей части и мешают другим участникам движения.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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